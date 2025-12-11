Quantcast
Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ καλεί τους συμμάχους να μην επαναπαύονται απέναντι στη ρωσική απειλή – «Είμαστε ο επόμενος στόχος της» - Real.gr
real player

Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ καλεί τους συμμάχους να μην επαναπαύονται απέναντι στη ρωσική απειλή – «Είμαστε ο επόμενος στόχος της»

18:15, 11/12/2025
Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ καλεί τους συμμάχους να μην επαναπαύονται απέναντι στη ρωσική απειλή – «Είμαστε ο επόμενος στόχος της»

Σύνοψη από το

  • Ο Μαρκ Ρούτε, κατά την ομιλία του στο Βερολίνο, τόνισε ότι πολλά μέλη του ΝΑΤΟ δεν αντιλαμβάνονται τον επείγοντα χαρακτήρα της ρωσικής απειλής και πρέπει να αυξήσουν άμεσα τις αμυντικές δαπάνες και την παραγωγή.
  • Ο Ρούτε προειδοποίησε ότι «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» και κάλεσε σε άμεση δράση, τονίζοντας ότι «Τώρα είναι η ώρα για δράση».
  • Ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες για να αποτρέψουν «έναν πόλεμο που θα προέρχεται από την Ρωσία κλίμακας ανάλογης των πολέμων που έζησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Βερολίνο, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι πάρα πολλά είναι τα μέλη της Συμμαχίας που δεν αισθάνονται πόσο επείγοντα χαρακτήρα έχει η απειλή της Ρωσίας κατά της Ευρώπης και πρέπει γρήγορα να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο κλίμακας ανάλογης με αυτούς που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι οι επαναπαυμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται πόσο επείγον είναι αυτό. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα για δράση», είπε.

«Η σύγκρουση βρίσκεται στις πόρτες μας. Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved