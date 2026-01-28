Quantcast
Μάρκο Ρούμπιο: Απειλεί με νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αν η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες δεν συνεργαστεί - Real.gr
real player

Μάρκο Ρούμπιο: Απειλεί με νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αν η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες δεν συνεργαστεί

09:03, 28/01/2026
Μάρκο Ρούμπιο: Απειλεί με νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αν η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες δεν συνεργαστεί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/SHAWN THEW / POOL

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα προειδοποιήσει σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν νέα στρατιωτική επιχείρηση αν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν συνεργαστεί κατά τρόπο που ικανοποιεί την Ουάσιγκτον.
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο θα τονίζει πως η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, «ξέρει την τύχη του Μαδούρο». Υπό αμερικανική πίεση, η κ. Ροδρίγκες υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ και απελευθέρωσε κρατούμενους.
  • Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια θεαματικής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας, και οδηγήθηκε στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί.
Αναφερόμενος στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τη Ντέλσι Ροδρίγκες, με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έκλεισε αμέσως συμφωνίες, ο Μάρκο Ρούμπιο θα τονίζει πως «ξέρει την τύχη του Μαδούρο».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα προειδοποιήσει σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν νέα στρατιωτική επιχείρηση αν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν συνεργαστεί κατά τρόπο που ικανοποιεί την Ουάσιγκτον, μερικές εβδομάδες έπειτα από τη θεαματική επίθεση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.

«Μην απατάσθε, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ), είμαστε έτοιμοι να καταφύγουμε στη χρήση ισχύος για να εγγυηθούμε τη συνεργασία στον μέγιστο βαθμό εάν οι άλλες μέθοδοι αποτύχουν», αναμένεται να πει σε επιτροπή της Γερουσίας ο υπουργός, σύμφωνα με μέρος του κειμένου το οποίο δημοσιοποιήθηκε εκ των προτέρων χθες Τρίτη.

Αναφερόμενος στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τη Ντέλσι Ροδρίγκες, με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έκλεισε αμέσως συμφωνίες, ο Μάρκο Ρούμπιο θα τονίζει πως «ξέρει την τύχη του Μαδούρο».

«Είναι πεποίθησή μας ότι το ίδιον συμφέρον της ευθυγραμμίζεται με την υλοποίηση των βασικών στόχων μας» στη Βενεζουέλα, αναμένεται επίσης να πει ο υπουργός Εξωτερικών ενώπιον της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας–η απειλή δεν είναι και τόσο συγκαλυμμένη, καθώς η κ. Ροδρίγκες προσωπικά συνεχίζει να είναι στόχος αμερικανικών κυρώσεων.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια θεαματικής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας. Οδηγήθηκε και προφυλακίστηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ εννοούν να τον δικάσουν για «διακίνηση ναρκωτικών».

Η αντιπολίτευση των δημοκρατικών κατηγορεί την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ για υπέρβαση εξουσίας, καθώς η επίθεση στη Βενεζουέλα έγινε χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Η ως τότε αντιπρόεδρος του κ. Μαδούρο ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος την 5η Φεβρουαρίου, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον εννοεί να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

Η κ. Ροδρίγκες έκρινε την Κυριακή πως «φτάνει πια» με τις «διαταγές της Ουάσιγκτον».

Υπό αμερικανική πίεση, η Ντέλσι Ροδρίγκες υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, προώθησε στο κοινοβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες, ιδίως για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, απελευθέρωσε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες με την αντιπολίτευση.

Την περασμένη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως σκοπεύει να προσκαλέσει την κ. Ροδρίγκες στις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εξέλιξη ακολούθησε συνδιάλεξη του κ. Τραμπ με μαζί της και σειρά επαινετικών δηλώσεων του αμερικανού προέδρου για την προσωρινή ομόλογό του.

Υπερασπιζόμενος τη στρατιωτική επιχείρηση, ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να πει πως δεν κηρύχτηκε «πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας» και ότι «δεν κάναμε εισβολή στη χώρα».

«Ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν στην Ιστορία που επιτεύχθηκαν τόσα πολλά με τόσο μικρό κόστος», θα πει.

Περίπου 100 άνθρωποι, κυρίως μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας, σκοτώθηκαν στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ανέφεραν οι αρχές στο Καράκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

08:24 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης - Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης - Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα

22:49 27/01
ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29 27/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

07:00 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved