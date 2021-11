Μαρτυρία-σοκ: Οι δύο αδερφές που δραπέτευσαν από το «Σπίτι του τρόμου» στην Καλιφόρνια σπάνε τη σιωπή τους

Τα δύο κορίτσια, που δραπέτευσαν από την εφιαλτική κακοποίηση στην οικογένεια Turpin, σπάνε τη σιωπή τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους στο «Σπίτι του τρόμου»στην Καλιφόρνια και μιλάνε για το πώς τα 13 αδέρφια κατάφεραν τελικά να αποδράσουν.

Σε συνέντευξη με την Diane Sawyer για το ABC, η 33χρονη Jennifer Turpin και η 21χρονη Jordan Turpin μοιράστηκαν νέες λεπτομέρειες για τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση που υπέστησαν στα χέρια των γονιών τους, David και Louise, πριν την διάσωσή τους, το 2018.

«Αν έκανα ένα μικρό λάθος, με χτυπούσαν», είπε η Jennifer. «Και όχι απλά χτυπήματα, αλλά χτυπήματα μέχρι να αιμορραγήσω».

Ως το μεγαλύτερο από τα 13 παιδιά, η Τζένιφερ αναγκαζόταν από τους γονείς της να τιμωρεί τα μικρότερα αδέρφια της βάζοντάς τα σε κλουβιά. Αν δεν το έκανε, είπε, θα εγκλωβιζόταν και η ίδια.

Οι δύο αδερφές μοιράστηκαν πώς ο πατέρας τους χρησιμοποιούσε ζώνες, ραβδιά και κλουβιά σκύλων ως εργαλεία τιμωρίας, εκτός από το να αλυσοδένει τα παιδιά στο κρεβάτι τους και να τους τραβά από τα μαλλιά όταν δεν υπάκουαν.

«Χρησιμοποιούσαν τη Βίβλο για να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους», είπε η Jennifer. «Τους άρεσε να επισημαίνουν πράγματα στο Δευτερονόμιο, λέγοντας: "Έχουμε το δικαίωμα να σας το κάνουμε αυτό"»... «Θεωρούσαν ότι είχαν ακόμη και το δικαίωμα να μας σκοτώσουν αν δεν υπακούγαμε».

Όλα τα παιδιά τρέφονταν μία φορά την ημέρα, συνήθως με ένα σάντουιτς με φυστικοβούτυρο, ενώ οι γονείς τους έτρωγαν κανονικές μερίδες, συνήθως fast food και κατεψυγμένα γεύματα. Η Jennifer αναλάμβανε συχνά να ετοιμάζει γεύματα για τους γονείς της - γεύματα που δεν της επιτρεπόταν να φάει.

Η Jordan θυμάται ότι ένιωθε τόσο πεινασμένη κατά καιρούς που έφτανε να φάει φύλλα, γρασίδι ή κέτσαπ πάνω σε παγάκια.

Στις 14 Ιανουαρίου 2018, οι αδερφές άκουσαν τη μητέρα τους να λέει ότι η οικογένεια μετακομίζει στην Οκλαχόμα.

«Αν μετακομίζαμε υπήρχε μεγάλη πιθανότητα κάποιοι από εμάς να πεθάνουν», είπε η Jordan, σημειώνοντας ότι τα αδέρφια της ήταν πολύ υποσιτισμένα για να ταξιδέψουν- λεπτομέρεια που υποστηρίζεται και από τους γιατρούς, οι οποίοι είπαν ότι μερικά από τα παιδιά ήταν πολύ αδύναμα ακόμη και για να περπατήσουν.

Η Jordan αποφάσισε ότι δεν είχε χρόνο για χάσιμο. Πήρε ένα απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο που είχε βρει στο σπίτι, συγκέντρωσε φωτογραφίες που έδειχναν τα παιδιά δεμένα με αλυσίδες στο κρεβάτι και ξέφυγε κρυφά από ένα παράθυρο για να καλέσει το 911 και να ζητήσει βοήθεια.

Αφού μοιράστηκε την ιστορία της με τις αρχές,οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι και βρήκαν αρκετές αποδείξεις και αίτια για να πάρουν τους γονείς υπό κράτηση. Το 2019, και οι δύο γονείς καταδικάστηκαν σε κάθειρξη από 25 χρόνια έως ισόβια, αφού παραδέχθηκαν την ενοχή τους για 14 κακουργήματα, όπως βαναυσότητα προς εξαρτώμενο ενήλικα, κακοποίηση παιδιού, βασανιστήρια και ψευδή φυλάκιση.

«Πάντα φοβόμουν ότι αν καλούσα την αστυνομία ή προσπαθούσα να δραπετεύσω, θα με έπιαναν και μετά θα πέθαινα», είπε η Jordan. «Αλλά στο τέλος, κοιτώντας τα μικρότερα αδέρφια μου, ήξερα ότι αυτό έπρεπε να κάνω».

Πηγή: ABC