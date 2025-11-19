Quantcast
Μασκ: Αναγνώστρια χειλιών τον «έπιασε» να ρωτά τον Μπουρλά στο δείπνο αν ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Μασκ: Αναγνώστρια χειλιών τον «έπιασε» να ρωτά τον Μπουρλά στο δείπνο αν ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης – ΒΙΝΤΕΟ

22:55, 19/11/2025
Μασκ: Αναγνώστρια χειλιών τον «έπιασε» να ρωτά τον Μπουρλά στο δείπνο αν ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Έλον Μασκ βρέθηκε στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, την Τρίτη, ο δισεκατομμυριούχος φαίνεται να ρωτά έναν άλλον καλεσμένο, συγκεκριμένα τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, αν πιστεύει ότι ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης.

Η Daily Mail επικαλείται μια αναγνώστρια χειλιών, που διάβασε συγκεκριμένα: «Ποια είναι η γνώμη σας, είναι τρομοκράτης;».

Ο Μπουρλά φάνηκε έκπληκτος από την ερώτηση, σύμφωνα με τη διακεκριμένη αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ.

Δείτε το βίντεο:


 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved