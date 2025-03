Μασκ: Έπαιζε με ελικοπτεράκι που έφτιαξε από μαχαιροπίρουνα σε δείπνο με τον Τραμπ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Viral έγινε στιγμιότυπο από δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Έλον Μασκ φαίνεται να παίζει με μαχαιροπίρουνα μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στο βίντεο από δείπνο με οικοδεσπότη τον Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε viral, ο Μασκ εμφανίζεται, χαμένος στον κόσμο του, να θαυμάζει την ικανότητά του να ισορροπεί ένα πιρούνι και δύο κουτάλια στο άκρο του δακτύλου του, ενώ ο Tραμπ συνομιλεί ακριβώς δίπλα του.

Το δείπνο, που φέρεται να παρέθεσε ο Τραμπ στην έπαυλή του, στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, δεν ήταν συνηθισμένο, αφού με αναφερόμενο κόστος συμμετοχής 1 εκατ. δολαρίων κατ’ άτομο, προσείλκυσε πλήθος προσωπικοτήτων με επιρροή.

Ωστόσο, εν μέσω συζητήσεων που πιθανώς αφορούσαν στην πολιτική, στην οικονομία και σε μελλοντικές συμφωνίες, ο φακός συνέλαβε τον Μασκ να επιδίδεται σε ένα κόλπο για παιδικά πάρτι – προς μεγάλη τέρψη του Διαδικτύου.

Στις εικόνες διακρίνεται ο Μασκ, καθισμένος στο τραπέζι δίπλα στο στέλεχος της Neuralink, τη Shivon Zilis, με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Καθώς η κάμερα εστιάζει, γίνεται προφανές ότι αντί ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX να συμμετέχει σε μια βαθιά συζήτηση, ασχολείται με τα μαχαιροπίρουνά του.

Ενώ το viral βίντεο αρχικά περιέγραφε το κόλπο του ως «εξισορρόπηση ενός πιρουνιού και ενός κουταλιού», ο Μασκ διευκρίνισε αργότερα μέσω του Χ: «Ένα πιρούνι και δύο κουτάλια ισορροπούν στην άκρη του δακτύλου μου».

Elon Musk plays with his utensils while fine dining with Donald Trump pic.twitter.com/1scH8e5grT

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2025