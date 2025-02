Μασκ κατά Ζελένσκι: «Τρέφεται από τα πτώματα των Ουκρανών στρατιωτών» - Real.gr

Το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, ακολουθεί ο Ίλον Μασκ απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, μία ημέρα αφότου αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ουκρανό ηγέτη «δικτάτορα» ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κατηγορεί τον Ζελένσκι γιατί δεν κάνει εκλογές.

Θεωρεί ακόμη ότι ο Τραμπ καλά κάνει και αγνοεί τον Ζελένσκι και επιδιώκει να φτάσει σε συνθήκη ειρήνης. Και αυτό «ανεξάρτητα από την αηδιαστική, τεράστια μηχανή δωροδοκίας που τρέφεται από τα πτώματα Ουκρανών στρατιωτών».

Και το «κερασάκι»: η επίθεση του Μασκ κατά των Community Notes, των σημειώσεων των χρηστών που επανορθώνουν τους αβάσιμοιυς ισχυρισμούς στα tweet. Ο Μασκ, που κάποτε υπερηφανευόταν για το σύστημα, τώρα λέει ότι «χειραγωγείται από κυβερνήσεις και παραδοασισκά ΜΜΕ». Προσθέτει ότι «εργαζόμαστε να το αλλάξουμε αυτό…».

UKRAINE: Claims that Zelensky has an approval rate of 57% are from the Kyiv International Institute of Sociology which received USAID funding for its polling. It is run by a VERY patriotic Ukrainian named Anton Hrushetskyi. It is unlikely the polling is credible. The US intel… pic.twitter.com/Bc1xJ6RE1W

— @amuse (@amuse) February 20, 2025