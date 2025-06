Μασκ vs Τραμπ: Πώς έφτασαν στο... διαζύγιο - Ο Επστάιν και τα κρατικά δισεκατομμύρια - Real.gr

Με μια ανάρτηση στο X που συνδέει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον εκλιπόντα χρηματοοικονομικό σύμβουλο Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, ο Ίλον Μασκ πέταξε ένα βότσαλο στη λίμνη των υποστηρικτών του αμερικανού προέδρου.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο οποίος αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα από τη θέση του στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε χθες, Πέμπτη, ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται στους απόρρητους κυβερνητικούς φακέλους για τους πλούσιους και ισχυρούς πρώην συνεργάτες του Έπστιν.

Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχθηκε ότι εξετάζει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα και βίντεο που, σύμφωνα με το κίνημα «Maga» που υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, θα επιτρέψουν να ξεσκεπαστούν οι δημόσιες προσωπικότητες που ήταν συνεργοί στα εγκλήματα του Έπστιν.

«Είναι καιρός να πέσει η μεγάλη βόμβα: (ο Τραμπ) είναι μέσα στους φακέλους Έπστιν», έγραψε ο Ίλον Μασκ στο X, καθώς εντείνεται ο καβγάς του με τον πρόεδρο, ο οποίος εξελίχθηκε χθες σε μια σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025