Μασσαλία: Ο Πάπας Φραγκίσκος τέλεσε λειτουργία στο στάδιο Βελοντρόμ

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για το μεταναστευτικό. Ενώ ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατήγγειλε την «αδιαφορία» των Ευρωπαίων πολιτικών αξιωματούχων προς τους μετανάστες, «η Γαλλία δεν έχει να ντρέπεται, είναι μια χώρα υποδοχής και ολοκλήρωσης», δήλωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος έφτασε στο στάδιο Βελοντρόμ, το σπίτι των ποδοσφαιριστών της Ολιμπίκ Μαρσέιγ, αφού ανέβηκε τη λεωφόρο Πραντό επιβαίνοντας στο παπικό όχημα κάτω από έναν λαμπερό ήλιο και με το πλήθος να τον υποδέχεται θερμά κρατώντας σημαίες της Γαλλίας, της Μασσαλίας και του Βατικανού, ενώ μερικοί φώναζαν «Ζήτω ο Πάπας, καλωσόρισες στη Μασσαλία!»

Pope Francis holds a mass at the Velodrome Stadium, as a part of his journey on the occasion of the Mediterranean Meetings (MED 2023) in Marseille, France.

