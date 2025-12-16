Ματέο Σαλβίνι: Δεν είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία - Χρειάζεται προσοχή πριν μιλήσουμε για άλλα όπλα, για ευρωπαϊκό εξοπλισμό, για ευρωπαϊκό στρατό - Real.gr

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι αναφέρθηκε, με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι, στην στρατηγική της Ιταλίας και της Ευρώπης στο Ουκρανικό.

«Δεν υποστηρίζω αποκλειστικά τον Πούτιν ή τον Ζελένσκι, είμαι υπέρ της ειρήνης και υπέρ της Ιταλίας. Υπογραμμίζω απλά ότι έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου και δεκαεννέα δέσμες κυρώσεων, που θα έπρεπε να γονατίσουν τον Πούτιν, στην πραγματικότητα γονάτισαν τις οικονομίες της Δύσης και τους λογαριασμούς του φωτός των ιταλικών οικογενειών και όχι τον Πούτιν», δήλωσε ο Σαλβίνι.

«Τώρα -που φτάσαμε στα Χριστούγεννα του 2025- λέω απλούστατα ότι χρειάζεται προσοχή πριν μιλήσουμε για άλλα όπλα, για ευρωπαϊκό εξοπλισμό, για ευρωπαϊκό στρατό», πρόσθεσε ο Σαλβίνι. Ο γραμματέας της Λέγκα τόνισε παράλληλα ότι «είναι φιλοϊταλός, έστω και αν κατηγορήθηκε ότι είναι τραμπικός και υποστηρικτής του Ορμπάν και του Πούτιν».

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα η Λέγκα ζητούσε την αναβολή της έγκρισης του μέτρου για την ανανέωση της παροχής στρατιωτικού εξοπλισμού της Ιταλίας προς την Ουκρανία το επόμενο έτος – μέτρο το οποίο όμως η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι θεωρούν απαραίτητο και επιμένουν ότι πρόκειται να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2025.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ