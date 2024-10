Μάθιου Πέρι: «Μαμά σε αγαπώ, δεν φοβάμαι πια» - Η μητέρα του περιγράφει την τελευταία φορά που τον είδε

Η Μόρισον εξέφρασε την ανησυχία της ότι ο γιος της δεν φοβόταν πλέον το μέλλον του, καθώς της είχε πει: «Δεν φοβάμαι πια». «Αυτό με ανησύχησε… Πιστεύω πως ήταν λόγω του νέου φαρμάκου που έπαιρνε», συμπλήρωσε.

Ο πατριός του Πέρι, Κιθ Μόρισον, θυμήθηκε την τραγική στιγμή που έμαθαν για τον θάνατο του ηθοποιού, όταν κάποιος τηλεφώνησε στη Σουζάν και είπε απλά: «Ο Μάθιου πέθανε». Θυμίζοντας τον εφιάλτη κάθε γονέα, η Σουζάν είπε ότι ο καλών της είπε: «Ο Μάθιου είναι νεκρός. Ο γιος σας είναι νεκρός».

Η Σουζάν Μόρισον παραδέχτηκε πως ο γιος της ήταν «πολύ μοναχικός στην ψυχή του», προσθέτοντας: «Είμαι πολύ τυχερή γυναίκα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα που δεν κατάφερα να αντιμετωπίσω». Επίσης, εξέφρασε τη δυσκολία να ξεπεράσει τις τύψεις της και τόνισε: «Πρέπει να σταματήσεις να κατηγορείς τον εαυτό σου γιατί σε καταστρέφει».

Ο Κιθ Μόρισον ανέφερε ότι πίστευε πως ο Πέρι ήταν νηφάλιος τη στιγμή του θανάτου του, αλλά η Σουζάν κούνησε το κεφάλι της αρνητικά, δείχνοντας ότι δεν συμφωνεί. Η αδερφή του Πέρι, Μάντελιν Μόρισον, σχολίασε: «Δεν ξέρω αν εκείνος θεωρούσε πως είχε ξανακυλήσει».

Όσον αφορά στις συλλήψεις των υπεύθυνων που προμήθευσαν την κεταμίνη, η οποία ευθύνεται για τον θάνατο του Πέρι, η οικογένεια έδειξε την υποστήριξή της. «Χάρηκα πολύ», δήλωσε η Σουζάν, ενώ ο Κιθ εξέφρασε μια προειδοποίηση: «Αυτό που ελπίζω είναι πως όσοι ασχολούνται με την προμήθεια ναρκωτικών που σκοτώνουν ανθρώπους, γνωρίζουν ότι η δικαιοσύνη θα τους βρει. Δεν έχουν σημασία τα επαγγελματικά τους προσόντα, θα πληρώσουν».

