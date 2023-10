Μάθιου Πέρι: «Τα Φιλαράκια» έσπασαν τη σιωπή τους – «Ήμασταν κάτι περισσότερο από συμπρωταγωνιστές, είμαστε οικογένεια»

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από την απώλεια του Μάθιου. Ήμασταν κάτι περισσότερο από μέλη ενός καστ. Είμαστε μια οικογένεια. Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να θρηνήσουμε και να επεξεργαστούμε αυτή την τραγική απώλεια. Με τον καιρό θα πούμε περισσότερα, όσο και όταν μπορούμε. Προς το παρόν, οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένεια του Matty, τους φίλους του και όλους όσους τον αγάπησαν σε όλο τον κόσμο» αναφέρουν σε δήλωση στο People.

Matthew Perry's 'Friends' Costars Speak Out After His Death: 'We Are All So Utterly Devastated' (Exclusive) https://t.co/t4SQxAIVfL