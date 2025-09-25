Μαθητής έγινε viral για μια selfie με τον Βανς: «Έκανα κοπάνα, μπορώ να βγάλω φωτογραφία μαζί σας;» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
08:33, 25/09/2025
Viral έγινε στις ΗΠΑ η παρουσία ενός μικρού μαθητή σε ομιλία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, στη Βόρεια Καρολίνα.

Όλα συνέβησαν όταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων από τους παριστάμενους. Τότε ο μικρός μαθητής, ο οποίος φορούσε ένα κόκκινο καπέλο με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ και ένα μπλουζάκι με την αμερικανική σημαία, πετάχτηκε με τον Τζέι Ντι Βανς να του δίνει τον λόγο.

«Σήμερα έκανα κοπάνα. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας» είπε το αγόρι που ονομάζεται Χάρι με τον Τζέι Ντι Βανς να μην του χαλάει χατίρι και να τον καλεί στη σκηνή, ενώ το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

«Ο Χένρι είπε “έκανα κοπάνα από το σχολείο. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας;”. Λοιπόν, μάλλον χρειάζομαι μια δικαιολογία για να κάνω κοπάνα από το σχολείο, οπότε ας βγάλω μια φωτογραφία με τον Χένρι» σχολίασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

