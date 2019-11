«Ματωμένη» Black Friday και στη Χάγη - Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στην αγορά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-Xinhua, ant1news.gr

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έβαλε στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα και για αυτό έχει αποκλειστεί η πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής αν αντιμετωπίζουν την επίθεση ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Ο ύποπτος που καταζητείται από τις αρχές είναι ένας άνδρας 45-50 ετών, πιθανότατα βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φοράει γκρίζα αθλητική φόρμα και μαύρο τζάκετ.

Η επίθεση έγινε την ώρα που πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έκαναν τα ψώνια τους, για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις της Black Friday.

Το χρονικό

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε γύρω στις 19.45, τοπική ώρα. Πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή, στο κέντρο της πόλης, σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους.

«Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlandspic.twitter.com/jUOdNwIice