Ματσάδο: Δεν έχω μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ από τον Οκτώβριο - Real.gr

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και νομπελίστρια ειρήνης του 2025 Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε χθες Δευτέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν έχει μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.

Η δήλωση αυτή της κ. Ματσάδο καταγράφηκε δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, που προσήχθη χθες ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Εξάλλου, ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το «συντομότερο δυνατόν».