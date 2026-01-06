Ματσάδο: Η Βενεζουέλα να γίνει «το ενεργειακό κέντρο» της Αμερικής - Real.gr

«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», «θα φέρουμε κράτος δικαίου, θα ανοίξουμε τις αγορές», ενώ «θα χρειαστούμε ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις», είπε στο Fox News η πολιτικός και νομπελίστρια ειρήνης του 2025, που διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την υποστηρίζει για να αναλάβει την ηγεσία της.
Η δήλωση αυτή της κ. Ματσάδο καταγράφηκε δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, που προσήχθη χθες ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ.
Εξάλλου, ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το «συντομότερο δυνατόν».