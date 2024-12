Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκαν δύο ρωσικά τάνκερ - Ένας νεκρός και διαρροή πετρελαίου - ΒΙΝΤΕΟ

Το πλοίο είχε ρωσική σημαία, ενώ ήταν κατασκευής του 1969. Υπέστη σοβαρές καταστροφές και είχε προσαράξει, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

«Υπήρξε διαρροή πετρελαϊκών προϊόντων», σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Ρωσίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, Rosmorrechflot.

Ένα δεύτερο πλοίο με ρωσική σημαία το Volgoneft 239, μήκους 132 μέτρων παρασύρθηκε από τον άνεμο, αφού υπέστη ζημιές, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. Το πλοίο, είχε πλήρωμα 14 ναυτών και είχε ναυπηγηθεί το 1973.

Two Russian oil tankers, the Volgoneft-212 and the Volgoneft-239, are in distress in reasonably heavy seas 8 km off the Kerch Strait in Ukraine's Russian-occupied Crimea. The bow of one of them, (Volgoneft-212?) has broken off. 4.3K tons fuel oil could spill. pic.twitter.com/MXFJq5SoxC