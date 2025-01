Μαυροβούνιο: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε εστιατόριο

Ο ύποπτος «σκότωσε ακόμη και ανήλικους από την οικογένεια Βούλετιτς», στην οποία ανήκει το εστιατόριο, όπου άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσωπική έχθρα ήταν το κίνητρο. Ο Μαρτίνοβιτς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράνομη κατοχή όπλων. Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου αναμένεται να κηρύξει τριήμερο πένθος.

NEW: A gunman named Aco Martinovic carried out a deadly attack in the town of Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including two children aged 11 and 7, and injuring four others. The incident occurred when Martinovic entered a bar and opened fire on a crowd.

