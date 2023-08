Μάχες ρωσικών αεροσκαφών με UFO αποκαλύπτουν επιστολές ερευνητών προς το Κογκρέσο: «Τα κυνηγούσαν και τα πυροβολούσαν» - ΒΙΝΤΕΟ

«Από το 1969, η θέση του στρατού μας είναι ότι τα UFO δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και δεν αξίζουν περαιτέρω μελέτης. Αυτή η απορριπτική στάση έρχεται σε άμεση αντίθεση με όσα αποκαλύφθηκαν σε έγγραφα, εκθέσεις και εσωτερικά υπομνήματα», έγραψε ο Knapp στην επιστολή του.

George Knapp agrees that there are more than one UFO Legacy program. Knapp is not sure how many programs exist or existed but says he knows there is "a bunch of them", Knapp also says that even David Grusch probably doesn't know how many… pic.twitter.com/61DHuhfB6l

Ο Knapp έκανε ρεπορτάζ για τα UFO από το 1987 και είχε άμεση σχέση με τον γερουσιαστή Χάρι Ριντ. Παράλληλα και ο Corbell έχει γίνει πηγή αναφοράς για τους καταγγέλλοντες UFO και αναγνωρίστηκε ως απαραίτητος στην οργάνωση μαρτύρων για την ιστορική, διακομματική ακρόαση της Τετάρτης. Ο Knapp δήλωσε ότι άκουσε για πρώτη φορά ψιθύρους για συντριβή UFO, «περίεργα υλικά και προγράμματα αντίστροφης μηχανικής που εκτελούνται με μυστικότητα στην έρημο της Νεβάδα από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και αξιωματούχους της άμυνας», το 1989.

Η αερομαχίες των Ρώσων με UFO

Με την επιστολή του στο Κονγκρέσο αποκάλυψε τη δεκαετή μελέτη της Ρωσίας για τα UFO, η οποία, όπως έγραψε, «ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη έρευνα για τα UFO που έχει γίνει ποτέ», η οποία περιελάμβανε χιλιάδες φακέλους υποθέσεων από συνεντεύξεις με στρατιωτικό προσωπικό. Ο διευθυντής του προγράμματος είπε στον Knapp για τις αερομαχίες ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών με UFO.

«Στα περισσότερα περιστατικά, τα UFO εκτοξεύονταν με απίστευτες ταχύτητες, αλλά σε τρία περιστατικά, τα ρωσικά πολεμικά αεροπλάνα έπεσαν θύματα δολώματος και συνετρίβησαν. Δύο από τους πιλότους σκοτώθηκαν», έγραψε ο Knapp στην επιστολή του.

Sat behind whistleblower Grusch is George Knapp, who wrote a book on how the Pentagon's UFO investigation started with a supernatural ranch. The book includes Grusch's UAPTF old boss, Jay Stratton (as "Axelrod")

It's a fascinating and foundational part of the current story. pic.twitter.com/8UGhkMfTMV