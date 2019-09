Μάχη για επιβίωση δίνει το ταξιδιωτικό γραφείο Thomas Cook - Bρετανός ΥΠΕΞ: Κανένας ταξιδιώτης δεν θα εγκαταλειφθεί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - ΒΙΝΤΕΟ: BBC

Η ομάδα της διοίκησης, υπό τον Πίτερ Φανκχάουζερ, συναντάται σήμερα με εκπροσώπους των τραπεζών και κατόχους ομολόγων σε δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου, πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου αργότερα, όπου θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συνεχίσουν.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1841, δίνει μάχη για την επιβίωσή της, αφού οι πιστωτές της απείλησαν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία διάσωσης, που σχεδιάζεται εδώ και μήνες.

Έχοντας δεχθεί πλήγματα από τα υψηλά χρέη της, τον διαδικτυακό ανταγωνισμό και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Thomas Cook πρέπει να βρει επιπλέον 200 εκατομμύρια λίρες πέραν του πακέτου των 900 εκατομμυρίων λιρών, που έχει ήδη συμφωνηθεί, προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει τους χειμερινούς μήνες όταν θα χρειαστεί να πληρώσει τα ξενοδοχεία για τις υπηρεσίες τους του καλοκαιριού.

Πρόσωπο με γνώση της κατάστασης είπε στο Reuters ότι η εταιρεία πέρασε το Σαββατοκύριακο σε συνομιλίες με την κυβέρνηση και έναν αριθμό πιθανών επενδυτών για το πώς μπορεί να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης.

«Δεν τα έχουμε παρατήσει» επισήμανε το πρόσωπό αυτό χθες.

Στην περίπτωση που η Thomas Cook πτωχεύσει, θα πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση επαναπατρισμού εν καιρώ ειρήνης στη βρετανική ιστορία.

Η κυβέρνηση και ο βρετανικός φορέας αεροπλοΐας έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο επέμβασης με τη συμβολή κι άλλων αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, εφόσον χρειαστεί, χιλιάδες Βρετανοί πολίτες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντομινίκ Ράαμπ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση έχει εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, στην περίπτωση που οι συνομιλίες για τη διάσωσης του ταξιδιωτικού πρακτορείου αποτύχουν και επιδίωξε να καθησυχάσει τους παραθεριστές ότι δεν θα αποκλειστούν σε ξένες χώρες.

«Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ελπίζω πως η Thomas Cook μπορεί να συνεχίσει, όμως σε κάθε περίπτωση, όπως θα αναμένατε, έχουμε εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης που θα εφαρμοστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, στο χειρότερο σενάριο, μπορούμε να στηρίξουμε όλους όσοι ενδεχομένως, σε άλλη περίπτωση, αποκλείονταν σε άλλες χώρες» υπογράμμισε ο Ράαμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.

The Foreign Secretary on Thomas Cook#Marr: “Can you reassure holidaymakers the government will get them home?”

Dominic Raab: “We’ve got all contingency planning to make sure no one will be stranded”https://t.co/ohkAIAKyv8pic.twitter.com/nLSy6DUlwE