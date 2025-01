Μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη στην Αλάσκα - Σώος ο πιλότος - BINTEO

Ο χειριστής αντιμετώπισε «δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της πτήσης», πάντως ήταν σε θέση να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος, δήλωσε ο σμήναρχος Πολ Τάουνσεντ, διοικητής της 354ης πτέρυγας μάχης της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Η συντριβή έγινε κατά την προσγείωση έπειτα από άσκηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Eielson Air Force Base, το αεροσκάφος έχει υποστεί «σοβαρή ζημιά». Δεν έγινε σαφές αν μπορεί να επισκευαστεί ή όχι.

