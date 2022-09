Μάχσα Αμινί: «Τη βασάνισαν και την εξευτέλισαν» πριν τον θάνατό της καταγγέλλει συγγενής της - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις οργής στο Ιράν

Περιγράφοντας πώς συνέβησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 22χρονης ο συγγενής της είπε αρχικά ότι η Μάχσα βρέθηκε στην Τεχεράνη για ψώνια με συγγενείς της ανάμεσα στους οποίους και ο αδερφός της, Ασκάν.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την περιγραφή του εξαδέλφου της, η Μάχσα και οι συγγενείς της συναντήθηκαν με μέλη της Αστυνομίας Ηθών του Ιράν. «Όταν την είδαν κατέληξαν στο ότι η Μάχσα δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Ο αδερφός της προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι ήταν επισκέπτες στην Τεχεράνη, ζητώντας τους να δείξουν επιείκια και να μην συλλάβουν την Μάχσα. Ακολούθησε ένταση με τους αστυνομικούς να ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού τον αδερφό της ενώ πήραν με τη βία την Μάχσα σε βαν για να την οδηγήσουν στο τμήμα της Αστυνομίας Ηθών».

Στη συνέχεια ο εξάδελφος της Μάχσα Αμινί μετέφερε στο Sky News την μαρτυρία ενός ατόμο που ήταν στο ίδιο βαν με την 22χρονη: «Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η Μάχσα βασανίστηκε και εξευτελίστηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο η νεαρή κοπέλα όταν έφτασε στο τμήμα άρχισε να χάνει την όρασή της και τις αισθήσεις με τον εξάδελφό της να καταγγέλλει ότι χρειάστηκαν 30 λεπτά για να φτάσουν στο σημείο διασώστες και μια ώρα για να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

«Από το νοσοκομείο Κάσρα έχουμε αναφορές ότι την ώρα που έφτασε εκεί η Μάχσα ήταν ήδη νεκρή με ιατρικούς όρους. Είχε υποστεί διάσειση από ένα χτύπημα στο κεφάλι» προσθέτει ο εξάδελφος της 22χρονης.

Ο ίδιος καταγγέλλει, επίσης, ότι ασκήθηκαν πιέσεις από τις αρχές του Ιράν στην οικογένεια της 22χρονης προκειμένου να εμφανιστεί στην ιρανική τηλεόραση καθώς και προσπάθξειες για να σωπάσουν οι γονείς και η αδερφή της. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Μάχσα δεν είχε καμία εμπλοκή με την πολιτική όπως επιχειρήθηκε να μεταφερθεί από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις οργής στο Ιράν

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαδηλώσεις οργής στο Ιράνμ με την επίσημη καταγραφή για τον αριθμό των θυμάτων από τις ιρανικές αρχές να μιλά για 41 νεκρούς αλλά την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) να ανεβάζει τον αριθμό τους στους 57.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media το βράδυ της Κυριακής δείχνουν γυναίκες στους δρόμους της Τεχεράνης να φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα».

