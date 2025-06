Αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ: Μια νεκρή, δεκάδες τραυματίες, μεγάλες καταστροφές - Βίντεο - Real.gr

Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά τα συνεχόμενα ισραηλινά χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ μετά τη μαζική αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το δεύτερο με 200 μαχητικά αεροσκάφη να πλήττουν στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους του πρώτου τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA, εκατόν πενήντα βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ισφαχάν στο Ισραήλ με τον IDF να κάνει λόγο για «δεκάδες» ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνθηκαν στο ισραηλινό έδαφος.

Καπνοί υψώθηκαν πάνω από το Τελ Αβίβ, όπου καταστράφηκαν 9 κτίρια, ενώ οι σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι ακολούθησε δεύτερο και τρίτο κύμα πυραύλων.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και πάνω από 60 άτομα τραυματίστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ από τα ιρανικά πλήγματα.

«Το Ιράν επιφυλάσσεται του δικαιώματος – σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο – να απαντήσει αποφασιστικά σε αυτό το καθεστώς», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN.

«Οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να υπερασπιστεί το καθεστώς ενάντια στις επιχειρήσεις του Ιράν, με τη σειρά του καθίσταται στόχος, θα δει τις περιφερειακές βάσεις και θέσεις της να γίνονται νέοι στόχοι», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δυο βάσεις της πολεμικής αεροπορίας στο δυτικό Ιράν, διαβεβαιώνοντας πως η εγκατάστασή της στην Ταμπρίζ (βορειοδυτικά) «καταστράφηκε» μετά τις επιδρομές ισραηλινών αεροσκαφών.

«Νωρίτερα σήμερα (σ.σ. χθες Παρασκευή), οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές βάσεις που ανήκουν στην ιρανική (πολεμική) αεροπορία (στην) Χαμαντάν και (στην) Ταμπρίζ», σύμφωνα με το ανακοινωθέν τους, κατά το οποίο «η βάση (της) Ταμπρίζ καταστράφηκε».

«Ψευδή είδηση» χαρακτήρισε ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς πρόκειται για επιχειρησιακές λεπτομέρειες, τηλεγράφημα του επίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA σύμφωνα με το οποίο καταρρίφθηκαν δυο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στους αιθέρες του Ιράν.

«Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν περί κατάρριψης δυο ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών είναι (…) ψευδής είδηση», είπε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τουλάχιστον δυο ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στον ιρανικό εναέριο χώρο», μετέδωσε νωρίτερα το IRNA, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters: «Η εκδίκησή μας μόλις άρχισε, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τους φόνους των διοικητών, των επιστημόνων μας και των πολιτών. Πουθενά στο Ισραήλ δεν θα υπάρχει ασφάλεια, η εκδίκησή μας θα είναι οδυνηρή».

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ισραήλ «κήρυξε τον πόλεμο» και η Τεχεράνη «δεν θα κλείσει τα μάτια». Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ «στην καταστροφή του», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι ομάδες της επενέβησαν σε πολλά «σημαντικά» συμβάντα απόψε το βράδυ, μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση. Το κυριότερο από αυτά ήταν η διάσωση ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί σε έναν ουρανοξύστη.

«Οι πυροσβέστες επενέβησαν σε πολλά σημαντικά συμβάντα, ιδίως στην περιοχή του Νταν», γύρω από το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον ουρανοξύστη επενέβησαν για να σώσουν κάποιους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί και για να σβήσουν μια πυρκαγιά. Επίσης, επενέβησαν σε δύο άλλα σημεία όπου είχαν προκληθεί ζημιές.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε στο Ιράν «μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, με την επιχείρηση αυτή «καταστρέψαμε ένα μεγάλο μέρος του βαλλιστικού οπλοστασίου του Ιράν».

«Το ιρανικό καθεστώς ποτέ δεν ήταν πιο αδύναμο», συνέχισε, προτρέποντας τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν. «Είναι μια ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στο κακοποιό και καταπιεστικό καθεστώς», είπε. «Είμαι μαζί σας, ο ισραηλινός λαός είναι μαζί σας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στους Ιρανούς.

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η ζωντανή τηλεοπτική ενημέρωση του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού (IDF) το βράδυ της Παρασκευής όταν συναγερμός για ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ τον ανάγκασε να διακόψει. Με ανακοίνωσή του IDF καλεί τον κόσμο να πάει στα καταφύγια για να προφυλαχθεί καθώς η επίθεση με πυραύλους και ρουκέτες είναι εκτεταμένη.

