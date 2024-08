Μαζικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί - 15 περιφέρειες στόχοι βομβαρδισμών

Today, a Russian missile hit the Hotel in Kryvyi Rih. People are trapped under the rubble. Ukrainians have a moral right to defend themselves. It’s unjust to ban strikes within Russia’s territory. Lifting this ban could end the war sooner and save lives #LetUkraineStrikeBack pic.twitter.com/ubaaSOS1Up

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους Σαχίντ που κατέστρεψε κατοικίες στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν σήμερα το πρωί, κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Χθες «μαζικά» πλήγματα ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών είχαν ήδη στοχοθετήσει ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και υποχρεώνοντας τις αρχές να επιβάλουν διακοπές της ηλεκτροδότησης.

????????Video of the arrival of the missile at the Kyiv hydroelectric power station

(left picture is the arrival of the missile to the right are the damages) pic.twitter.com/GVjjTGc88L