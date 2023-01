Μαζικές συλλήψεις στη Βραζιλία - Λούλα: «Οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν» - Βίντεο

Το κείμενο αυτό αναρτήθηκε στον λογαριασμό του αριστερού προέδρου στο Twitter.

«Οι Εξουσίες της Δημοκρατίας, εγγυήτριες της δημοκρατίας και του Συντάγματος του 1988, απορρίπτουν τις τρομοκρατικές, βανδαλιστικές, εγκληματικές και πραξικοπηματικές ενέργειες που σημειώθηκαν χθες στην Μπραζίλια. Η κοινωνία χρειάζεται γαλήνη (…) ειρήνη και δημοκρατία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Λούλα συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Άμυνας και τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Το κέντρο της Μπραζίλια ήταν έρημο σήμερα το πρωί και μοναδικές παρουσίες ήταν οι πολυάριθμοι άνδρες των δυνάμεων της τάξης.

«Οι πραξικοπηματίες που προωθούν την καταστροφή δημόσιας περιουσίας στην Μπραζίλια θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν. Αύριο ξαναρχίζουμε δουλειά στο Μέγαρο Πλανάλτο. Δημοκρατία για πάντα», ήταν η ανάρτηση που έκανε αργά το βράδυ της Κυριακής ο Λούλα, ο οποίος επιθεώρησε τα λεηλατημένα κτίρια αμέσως μόλις επέστρεψε, κατεπειγόντως, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Μαζικές συλλήψεις μετά τις επιθέσεις

Εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου επιτέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στα σύμβολα της δημοκρατίας: το Προεδρικό Μέγαρο Πλανάλτο, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Χρειάστηκαν περίπου τέσσερις ώρες μέχρι οι δυνάμεις ασφαλείας –που εμφανώς δεν ήταν σωστά προετοιμασμένες– να τους απομακρύνουν. Λίγο μετά τις επιθέσεις, που θύμιζαν την εισβολή στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον το 2021, περίπου 300 ταραξίες συνελήφθησαν.

#WATCH | Brazilian protestors ask for the source code of election results after entering the congress building in Brasilia. pic.twitter.com/u5f5w8sS5t#brazil#bolsonaro