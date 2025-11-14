«Μαζική» επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο: Ένας νεκρός, 15 τραυματίες - Επιδρομή drones της Ουκρανίας σε ρωσική πόλη στη Μαύρη Θάλασσα - Real.gr

Quantcast
«Μαζική» επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο: Ένας νεκρός, 15 τραυματίες – Επιδρομή drones της Ουκρανίας σε ρωσική πόλη στη Μαύρη Θάλασσα

07:49, 14/11/2025
Η ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε έναν θάνατο και 15 τραυματισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι υπηρεσίες ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και ζημιές σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα».

Ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.

«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές» και κάποια κτίρια τη στερούνται «προσωρινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκονται «στη συνοικία Ντεσνιάνσκι».

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις. Έκανε επίσης λόγο για γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη στο χέρι.

Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει την βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.

Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. -, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.

