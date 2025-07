«Μαζικός λιμός» εξαπλώνεται στη Γάζα προειδοποιούν 100 και πλέον ΜΚΟ - Αντιδράσεις και στο Ισραήλ - Real.gr

Πάνω από εκατό ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποίησαν σήμερα ότι στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί κολοσσιαίες καταστροφές από τον πόλεμο, εξαπλώνεται «μαζικός λιμός», ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως εντός της εβδομάδας ο ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες στην Ευρώπη προκειμένου να οριστικοποιηθεί συμφωνία ώστε να δημιουργηθεί «διάδρομος» για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή πίεση για την ολοένα πιο δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία. Δεν χαλάρωσε παρά μόνο εν μέρει στα τέλη Μαΐου τον απόλυτο αποκλεισμό που επέβαλε στη Γάζα από τις αρχές Μαρτίου, που προκάλεσε τεράστιες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι 21 παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό ή από πείνα τις προηγούμενες 72 ώρες, στον θύλακο που έχει μεταμορφωθεί σε ερείπια έπειτα από 21 και πλέον μήνες πολέμου, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Καθώς εξαπλώνεται στη Λωρίδα της Γάζας μαζικός λιμός, οι συνάδελφοί μας και οι άνθρωποι που βοηθάμε γίνονται ολοένα πιο αδύναμοι», τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, παραρτημάτων των Γιατρών του Κόσμου, της Caritas, της Διεθνούς Αμνηστίας και της Oxfam International.

Απηύθυναν έκκληση να κηρυχτεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και να επιτραπεί απρόσκοπτη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατηγορεί τον στρατό του Ισραήλ πως από τα τέλη Μαΐου σκότωσε πάνω από 1.000 ανθρώπους που απλά προσπαθούσαν να βρουν τρόφιμα, στη μεγάλη πλειονότητά τους κοντά σε κέντρα διανομής του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), μη κερδοσκοπικού οργανισμού με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Από την άλλη, το Ισραήλ κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πως αποπειράται να εκμεταλλευτεί πολιτικά τα δεινά των αμάχων, ότι κλέβει τρόφιμα και τα πουλάει σε αστυνομικές τιμές, ότι μαχητές του είναι αυτοί που ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων που περιμένουν βοήθεια…

Το GHF επίσης επιρρίπτει την ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Χαμάς.

Οι ισραηλινές αρχές διαβεβαιώνουν συχνά πως επιτρέπουν τη διέλευση βοήθειας, όμως ΜΚΟ καταγγέλλουν πως επιβάλλουν δρακόντειους περιορισμούς και προβάλλουν προσκόμματα.

«Σε αποθήκες λίγο έξω από τη Γάζα –κι ακόμα και στο εσωτερικό της–, τόνοι τροφίμων, πόσιμου νερού, ιατρικών προμηθειών, υλικών στέγασης και καυσίμων μένουν αναξιοποίητοι, καθώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εμποδίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς και να κάνουν διανομές», τονίζεται στο κείμενο.

Αρκεί «να κοιτάξουμε τη φρίκη που εκτυλίσσεται στη Γάζα», το «επίπεδο θανάτου και καταστροφής που όμοιό του δεν υπάρχει στη σύγχρονη ιστορία», τον «υποσιτισμό που εκρήγνυται», τον «λιμό που χτυπάει την πόρτα των πάντων», τόνισε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην πόλη της Γάζας (βόρεια), ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, ανακοίνωσε χθες πως «21 παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό ή από πείνα» μέσα στις προηγούμενες 72 ώρες σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του δικού του, προσθέτοντας πως «κάθε στιγμή, νέα κρούσματα» ακραίου υποσιτισμού «φθάνουν στα νοσοκομεία».

Hundreds of Israelis are now marching in the center of Tel Aviv against the starvation of Gaza at the hands of the Israeli government. Some are holding sacks of flour. pic.twitter.com/OjatVvRkqw

— Breaking the Silence (@BtSIsrael) July 22, 2025