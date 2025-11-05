«Με χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μποξ»: H μαρτυρία Ισραηλινής ομήρου στο Ιράκ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια Ισραηλινή που κρατούνταν όμηρος στο Ιράκ για δυόμισι χρόνια αποκάλυψε τη φρικτή σεξουαλική κακοποίηση και τα βασανιστήρια που υπέστη.

Η Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, 38 ετών, δήλωσε ότι μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ, την θεωρούσαν κατάσκοπο και «την μαστίγωσαν παντού» σχεδόν αμέσως μετά την απαγωγή της το 2023.

«Βασικά με χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μποξ», είπε στους New York Times.

Η Ελίζαμπεθ, υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον στο Νιου Τζέρσεϊ, απήχθη τον Μάρτιο του 2023, αφού μια γυναίκα που είχε ζητήσει να τη συναντήσει σε μια καφετέρια της Βαγδάτης για να τη βοηθήσει με την έρευνά της σχετικά με το Ισλαμικό Κράτος, δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Η ερευνήτρια, που βρισκόταν στο Ιράκ για να μελετήσει το σιιτικό κίνημα, συμφώνησε να τη συναντήσει αφού η γυναίκα είπε πως είχαν έναν κοινό φίλο. Όμως, αυτό το άτομο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Καθώς η Ελίζαμπεθ περπατούσε προς το σπίτι της, απήχθη από αρκετούς άνδρες μέσα σε ένα μαύρο SUV.

Παρόλο που φώναξε για βοήθεια και προσπάθησε να ξεφύγει, οι απαγωγείς της τη χτύπησαν και την κακοποίησαν σεξουαλικά σύμφωνα με την Daily Mail.

Όταν έφτασε σε ένα μεγάλο σπίτι με το κεφάλι της μέσα σε σακούλα και τα χέρια της δεμένα με πλαστικές χειροπέδες, την οδήγησαν σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα με δύο κάμερες, το σπίτι της για τους επόμενους τέσσερις και μισό μήνες.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν από το Ισραήλ, τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ πίστεψαν ότι ήταν κατάσκοπος. Η ίδια δήλωνε πως ουδεμία σχέση έχει, επιμένοντας πως υποστήριζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και ήταν επικριτική απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση

Αρνήθηκε να ομολογήσει το ψέμα ότι ήταν κατάσκοπος, και ως αποτέλεσμα «την κρέμασαν και την βασάνισαν».

Η Ελίζαμπεθ άρχισε σύντομα να επινοεί ψεύτικες «ομολογίες», για να της επιτρέψουν να φάει και να ξεκουραστεί.

Ωστόσο, η σεξουαλική παρενόχληση συνεχιζόταν, με έναν άνδρα γνωστό ως «συνταγματάρχης» να την αγγίζει απρεπώς και να την απειλεί με βιασμό. «Ήταν πολύ βρόμικος και εμμονικός με το σεξ», είπε.

Οι τρομοκράτες συνέχισαν να την απειλούν με σεξουαλική κακοποίηση, αλλά τελικά δεν προχώρησαν σε βιασμό, όπως είπε η ίδια.

Τα κωδικοποιημένα μηνύματα και η απελευθέρωση

Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες μέχρι η ισραηλινή κυβέρνηση να την αναγνωρίσει επισήμως ως όμηρο, και ακόμη περισσότερο μέχρι η ιρακινή κυβέρνηση να μπορέσει να αποδείξει ότι ήταν ζωντανή.

Σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στην ιρακινή τηλεόραση τον Νοέμβριο του 2023, την ανάγκασαν να δηλώσει ότι εργαζόταν για τη CIA και τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, χρησιμοποίησε κωδικοποιημένα μηνύματα για να αποκαλύψει την αγριότητα της μεταχείρισής της.

Για να δείξει ότι είχε υποστεί ηλεκτροσόκ, είπε ψευδώς ότι ζούσε στη συνοικία «Γκαν ΧαΧασμάλ», η λέξη hashmal στα εβραϊκά σημαίνει «ηλεκτρισμός».

Επίσης, επινόησε ονόματα για τους υποτιθέμενους «χειριστές» της, λέγοντας ότι συνεργαζόταν με έναν άνδρα που λεγόταν «Ίθαν Νουμία». Η λέξη inuim στα εβραϊκά σημαίνει «βασανιστήρια».

Τελικά απελευθερώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς προειδοποίηση. Ενώ ήταν ακόμα με δεμένα μάτια, την οδήγησαν έξω από τη βάση και βρέθηκε σε ένα γκαράζ στη Βαγδάτη.

Εκεί, ένας Ιρακινός αξιωματούχος της είπε ότι ήταν πλέον ασφαλής. Έπειτα τη μετέφεραν σε ένα σπίτι, όπου την φρόντισαν γυναίκες γιατροί, οι πρώτες γυναίκες που είχε δει εδώ και χρόνια.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ φέρεται να είχε ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουν στην απελευθέρωσή της. Ο Άνταμ Μπέλερ, Αμερικανός απεσταλμένος για ζητήματα ομήρων, γνωστός για τη δράση του στις υποθέσεις ομήρων στη Γάζα, εργάστηκε για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή της.

Ο επιχειρηματίας Μαρκ Σαβάγια, φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται επίσης να συνέβαλε στην απελευθέρωσή της.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν επιβεβαίωσε τον ρόλο του Σαβάγια, λέγοντας στους New York Times ότι ο Τραμπ «ενδιαφέρεται πάντα για Αμερικανούς που κρατούνται στο εξωτερικό» και ότι ήταν «πρόθυμος να αξιοποιήσει τη δύναμη της χώρας μας και τις διαπραγματευτικές του ικανότητες για να παρέμβει σε αυτή την υπόθεση».

Μετά την απελευθέρωσή της, εκπρόσωπος της Κατάιμπ Χεζμπολάχ δεν παραδέχθηκε την απαγωγή, αλλά σε ανάρτηση στο Telegram υποστήριξε ότι η Ελίζαμπεθ είχε κάνει πολλές «ομολογίες» πως ήταν κατάσκοπος και ότι είχε αναγνωρίσει τον ψεύτικο «Ethan Nuima» ως τον εκπαιδευτή της.