Με δύο αστυνομικούς σε διπλανό κελί ο Σαρκοζί - Οι πρώτες ώρες του πρώην Γάλλου προέδρου στη φυλακή - Real.gr

Συνήγορος του Νικολά Σαρκοζί περιέγραψε την πρώτη μέρα στη φυλακή για τον 70χρονο πρώην πρόεδρο ως «δύσκολη», αλλά παρ’ όλα αυτά κατάφερε να «τα βγάλει πέρα».

«Γυμνάστηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του, είχε μια συνάντηση με τη σύζυγό του», Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του», εξήγησε ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, επαναλαμβάνοντας ότι «ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διανυκτέρευσεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους».

«Βρίσκεται σε ένα κελί 9 τ.μ., υπάρχει συνεχής θόρυβος», σχολίασε ο Νταρουά, που είχε συνάντηση με τον Νικολά Σαρκοζί στο δωμάτιο επισκεπτηρίων της φυλακής Σαντέ, διαβεβαιώνοντας ότι ο πελάτης του δεν έχει τύχει καμίας προνομιακής μεταχείρισης: «Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, χτυπούν τους τοίχους. Καταρχήν, δεδομένης της θέσης που κατείχε, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό καθεστώς. Δεν το ζήτησε, δεν το έχει», πρόσθεσε ο συνήγορος σχολιάζοντας: «Η φυλακή δεν είναι Club Méditerranée».

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος είναι από χθες, Τρίτη, φυλακισμένος στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, συνοδεύεται από δύο αξιωματικούς ασφαλείας «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», εξήγησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει στη διάθεσή του «ένα απόσπασμα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτό το απόσπασμα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στο κελί που βρίσκεται δίπλα σε αυτό του 70χρονου Νικολά Σαρκοζί.

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο να διασφαλισθεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές «επιπλέον, προφανώς, όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών». Το απόσπασμα αυτό θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε κοιμηθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές, εξηγώντας ότι η μεταφορά του πρώην προέδρου από την κατοικία του, στο δυτικό Παρίσι, «προς τη Λα Σαντέ», στο νότιο Παρίσι, «έγινε με συνοδεία ώστε να αποφευχθεί να ακολουθήσει την οχηματοπομπή πλήθος από μοτοσυκλετιστές, δημοσιογράφους…».