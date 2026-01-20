Με γυαλιά ηλίου μίλησε ο Μακρόν στο Νταβός - Τι συμβαίνει με το μάτι του Γάλλου προέδρου - Real.gr

Οι διευκρινήσεις από την Γαλλική Προεδρία.

Μια διαφορετική εικόνα παρουσίασε στο Νταβός ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας γυαλιά ηλίου σε κλειστό χώρο. Είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση καθώς κανένας αρχηγός κράτους, από ένα τέτοιο επίσημο βήμα, δεν μιλά φορώντας γυαλιά ηλίου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε στα αγγλικά για τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, εστιάζοντας κυρίως στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρ’ όλα αυτά, η προσοχή των περισσοτέρων στράφηκε στην εικόνα του.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε με γυαλιά ηλίου σε εσωτερικό χώρο. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιανουαρίου, ο Γάλλος πρόεδρος είχε εμφανιστεί με το ίδιο μοντέλο, τύπου «αεροπόρου», στην αεροπορική βάση του Istres, στις Bouches-du-Rhône. Κατά την επιθεώρηση των στρατευμάτων, διατήρησε τα γυαλιά του, προκαλώντας σχόλια και ερωτήματα. Όταν αργότερα εκφώνησε την ομιλία του χωρίς αυτά, το δεξί του μάτι ήταν εμφανώς κόκκινο και ελαφρώς κλειστό.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για την «αντιαισθητική όψη» του ματιού του, χωρίς όμως να εξηγήσει δημοσίως την αιτία. Το Ελιζέ έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις, αναφέροντας ότι επρόκειτο απλώς για ένα μικρό αιμορραγικό αγγείο στο μάτι, απολύτως ακίνδυνο. Σύμφωνα με την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα γυαλιά ηλίου χρησιμοποιήθηκαν καθαρά για ιατρικούς και αισθητικούς λόγους.