Με ολοκαύτωμα απειλεί την Τεχεράνη ο Νετανιάχου – Ισχυρότερη απάντηση υπόσχεται ο Ιρανός πρόεδρος - Real.gr

Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει η πολεμική σύρραξη Ισραήλ – Ιράν.

Μετά το σφοδρό πλήγμα των Ισραηλινών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, κάποιες από τις οποίες πέρασαν από τον σιδερένιο θόλο και χτύπησαν το Ισραήλ, προκαλώντας το θάνατο τριών αμάχων και των τραυματισμό αρκετών άλλων.

Μάλιστα απείλησε με πλήγματα κατά Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων, εάν αποδειχθεί ότι βοήθησαν το Ισραήλ.

Μέση Ανατολή: Τι θα γίνει αν το Ιράν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερους από 150 στόχους, στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Με την ιρανική αεράμυνα να έχει υποστεί πλήγμα, ο IDF διαμηνύει ότι «ο δρόμος για την Τεχεράνη άνοιξε», δίνοντας στη δημοσιότητα χάρτη με τα σημεία των επιθέσεων.

BBC: Τα 5 χειρότερα σενάρια της σύγκρουσης Ισραήλ – Ιράν

«Εξασφαλίσαμε έναν ελεύθερο εναέριο διάδρομο από το δυτικό Ιράν έως την Τεχεράνη. Αυτή η εναέρια ελευθερία θα μας επιτρέψει να επιχειρούμε και να αποτρέπουμε απειλές κατά του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Εάν ο Χαμενεΐ συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους στο εσωτερικό του Ισραήλ, η Τεχεράνη θα καεί», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, καλώντας τον ιρανικό λαό να αντισταθεί κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Στην Τεχεράνη, εκρήξεις ακούγονταν στη διάρκεια της νύχτας. Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για 60 νεκρούς ύστερα από πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία ενώ νωρίτερα ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ είχε ορκιστεί εκδίκηση.

Με τη νέα αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή σε πλήρη εξέλιξη, στον «αέρα» βρίσκονται οι προγραμματισμένες- για την Κυριακή- συνομιλίες Αμερικής- Ιράν στο Ομάν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι τα χτυπήματα του Ισραήλ προκάλεσαν σημαντικό πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενδεχομένως κατά χρόνια, και ότι βαρύτερα χτυπήματα θα ακολουθήσουν.

«Θα χτυπήσουμε κάθε τοποθεσία και κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάδων και αυτό που έχουν νιώσει μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα τους δοθεί τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Πρόσθεσε ότι ο στρατός καταστρέφει πλέον την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Israel is defending freedom in the Middle East and beyond.

We’re doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missiles, to be able to threaten… pic.twitter.com/f7lLOrsP0M

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2025