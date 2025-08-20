Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι - Real.gr

Σε μια ακόμη προσπάθεια αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου της Τουρκίας και εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης με την Ευρώπη, προωθείται η εμπλοκή της Τουρκίας στις διαδικασίες τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με ανάληψη ρόλου στη διαδικασία παροχής εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία.

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων και διαβουλεύσεων που είναι σε εξέλιξη, καθώς προς το παρόν φαίνεται να έχει αποκλειστεί, και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η οποία αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

«Αμερικανική αεροπορική κάλυψη σε ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε, στον απόηχο της ιστορικής συνάντησης με τους Ευρωπαίους στον Λευκό Οίκο, ότι «οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους «με αεροπορική κάλυψη» εάν παράσχουν στρατιωτικές δυνάμεις επί του εδάφους στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας,

Ενώ οι δεσμεύσεις του Τραμπ παραμένουν ασαφείς, ο Συνασπισμός των Προθύμων, υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι εργάζεται για την ολοκλήρωση των σχεδίων για μια δύναμη που θα μπορούσε να σταλεί στην Ουκρανία εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Η τηλεδιάσκεψη της ομάδας των «προθύμων» που αριθμεί πλέον 30 χώρες, ολοκληρώθηκε με δήλωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ ότι επίκειται συνάντηση με Αμερικανούς τις επόμενες ημέρες για να «ενισχύσει περαιτέρω τα σχέδια για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Ηχηρή παραμένει η δήλωση του Γάλλου Εμανουέλ Μακρόνπου αποκάλεσε τον Πούτιν «αρπακτικό γίγαντα στην πόρτα μας» και εξέφρασε «τη μεγαλύτερη αμφιβολία» ότι ο Ρώσος πρόεδρος ήταν πρόθυμος να εργαστεί για την ειρήνη, ενώ και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ προειδοποίησε ότι ο Πούτιν «σπάνια δείχνει αξιόπιστος», εκφράζοντας επιφυλάξεις για επικείμενη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, ναύαρχος Τόνι Ράντακιν, ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για συζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη δύναμης εγγυήσεων στην Ουκρανία.

Διπλωματικές επαφές με την Τουρκία

Στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Πρόθυμων» που έγινε την Τρίτη συμμετείχε, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Ερντογάν, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Σεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να συμβάλει με τις δυνάμεις της στην ειρήνευση στην Ουκρανία.

Αμέσως μετά τις συναντήσεις σε Αλάσκα και Λευκό Οίκο υπήρξε ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών με την Τουρκία, που ενέτεινε τα σενάρια αυτά. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο. Ο Χ. Φιντάν είχε επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Βρετανίας, Τζ. Βάντερφουλ και Ν. Λάμμι, για την αξιολόγηση της κατάστασης στην Ουκρανία μετά τις τελευταίες συναντήσεις κορυφής.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούτε με τον Ερντογάν

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόεδρο Ρερζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ηγέτες της ΕΕ. Στη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι οι κ.κ. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν «ότι η Τουρκία, ως ένα από τα σημαντικότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συνεργαστεί στενά» και αναφέρθηκαν «στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας» καταλήγει η ανακοίνωση.