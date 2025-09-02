Με τρένο στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν για τον εορτασμό των 80 ετών από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ ΠΠ - Real.gr

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει περάσει τα σύνορα και βρίσκεται πλέον στην Κίνα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, που επικαλείται το κρατικό ραδιόφωνο της Πιονγιάνγκ.
Πρόκειται για μια σπάνια επίσκεψη του Κιμ στο εξωτερικό, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 26 αρχηγούς κρατών που αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται για τον εορτασμό των 80 ετών από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – μια ιστορική στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.
Today, #KimJongUn left #Pyongyang for #Beijing by train to participate in the Chinese celebrations of the 80th anniversary of Victory
He is accompanied by Director Kim Song Nam, and Minister Choe Son Hui, among others.
He was seen off by Jo Yong Won and Kim Tok Hun pic.twitter.com/muEuJJLVnA
— North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) September 1, 2025