Με 480 υπέρ και 64 κατά, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να σταματήσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Το ΕΚ σημειώνει ότι "οι μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι ισχυρές και ενίοτε προκλητικές δηλώσεις κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της έχουν φέρει τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας σε ιστορικό χαμηλό σημείο, έχοντας επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, που απαιτεί και από τα δύο μέρη να επανεξετάσουν σε βάθος την τρέχουσα κατάσταση αυτών των σχέσεων και του πλαισίου τους, προκειμένου να αποκατασταθεί ο διάλογος σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας και να επιλυθούν αποτελεσματικά οι βασικές αιτίες των τρεχουσών συγκρούσεων".

The #EPlenary adopted with an overwhelming majority the toughest resolution on #Turkey ever.

We insist that the accession talks with Turkey must be formally suspended, if the current negative trend is not urgently and consistently reversed.

