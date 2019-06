Με αυτάκια και μουστάκια γάτας εμφανίστηκε Πακιστανός υπουργός στο Facebook... λόγω φίλτρου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το "φίλτρο γάτα" στο Facebook "ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, δεν έγινε σκόπιμα", εξήγησε ο ίδιος, που δεν φάνηκε να ενοχλείται επειδή τον μεταμφίεσαν σε... γάτο αλλά αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση. "Και δεν ήμουν ο μόνος. Δύο άλλοι αξιωματούχοι δίπλα μου μπήκαν επίσης στο στόχαστρο του φίλτρου γάτα", συνέχισε ο υπουργός, ζητώντας από τον κόσμο "να μην τα παίρνει όλα στα σοβαρά".

Το βίντεο διαγράφηκε λίγα λεπτά μετά τη συνέντευξη Τύπου από τη σελίδα του κόμματος PTI (το κόμμα του πρωθυπουργού Ιμράν Χαν) που κυβερνά τη Χιμπέρ Παχτούνκουα. Όμως πολλοί πρόλαβαν να τραβήξουν snapshots και οι φωτογραφίες κυκλοφορούν ακόμη σε διάφορους ιστοτόπους.

Το παράξενο είναι ότι μολονότι οι χρήστες είδαν αμέσως το λάθος και το επισήμαναν στα σχόλιά τους, το φίλτρο παρέμεινε ενεργοποιημένο καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα του PTI που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης παραδέχτηκε ότι επρόκειτο για "ανθρώπινο λάθος" και δεσμεύεται ότι δεν θα επαναληφθεί...

Who let the cats out!!! #KhyberPakhtunkhwa#government media team forgets cat filter is on while live steaming press briefing. ????????@PTIofficial@Xadeejournalist@ZarrarKhuhro@Qamarcheemapic.twitter.com/xs0GtkBVyK