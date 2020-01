Με εντολή Τραμπ εξοντώθηκε ο πανίσχυρος Ιρανός στρατηγός Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη - Χαμενεΐ: Θα εκδικηθούμε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Sputnik

«Τρεις ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, κοντά σε αίθουσα διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου, με αποτέλεσμα να εκραγούν δύο αυτοκίνητα», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρακινού στρατού.

LIVE: General Qassem Soleimani, the head of Iran's elite al-Quds force, has been killed in a US airstrike at Baghdad's international airport.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης. Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Λίγο αργότερα το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εξόντωση του Ιρανού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Trump’s Administration foreign policy pinnacle (with unknown consequences) has been reached today. What manny never dared to do, the present US Administration did. Let’s see the regional consequences. #Iran#Suleimani#MiddleEast#Iraq#Hezbollahhttps://t.co/xfJDwwZRoH