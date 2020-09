Με γυμνά χέρια οι διασώστες σκάβουν στα χαλάσματα κτιρίου στη Βηρυτό όπου εντοπίστηκαν ίχνη ζωής -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Χθες μια διασωστική ομάδα με έναν σκύλο αναζήτησης και διάσωσης εντόπισε κίνηση κάτω από το κτίριο αυτό στην περιοχή Γκεμαγίζε της Βηρυτού, μια από τις συνοικίες της λιβανέζικης πρωτεύουσας που δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα χτυπήματα από την έκρηξη.

Η καταστροφική έκρηξη της 4ης Αυγούστου που ρήμαξε την πόλη, σκότωσε περίπου 190 ανθρώπους. Οι αρχές δήλωσαν ότι προκλήθηκε από περίπου 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας που στοιβάζονταν επί χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες σε μια αποθήκη του λιμανιού.

Η έκρηξη γκρέμισε ολόκληρες γειτονιές, κατέστρεψε κτίρια και τραυμάτισε 6.000 ανθρώπους.

Chilean Rescue Mission in #Beirut enters 13th hour. It’s after 4:00 am in Lebanon and teams intensifying search for two bodies, one reportedly with a pulse, been under rubble for 30 days.

Flush, the dog that detected pulse, on the scene: pic.twitter.com/7Pve2sUzWJ