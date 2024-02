Με κυρώσεις απειλούνται οι νοσοκομειακοί στη Νότια Κορέα αν συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις

Τα δύο τρίτα των μόνιμων και ασκούμενων γιατρών της χώρας απέχουν από την εργασία τους διαμαρτυρόμενοι για το κυβερνητικό σχέδιο να αυξήσει τον αριθμό των φοιτητών στις ιατρικές πανεπιστημιακές σχολές, σε μια προσπάθεια, όπως ισχυρίζεται, να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ιατρικού προσωπικού σε μια κοινωνία που γερνά με έναν από τους πιο γρήγορους ρυθμούς στον κόσμο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, η κυβέρνηση κάνει μια τελευταία έκκληση στους γιατρούς να επιστρέψουν», είπε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ασφάλειας Λι Σανγκ-μιν, προσθέτοντας ότι στα νοσοκομεία επικρατεί χάος και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε επικίνδυνο επίπεδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να λάβει νομικά μέτρα κατά των γιατρών που δεν συμμορφώνονται με την εντολή επιστροφής στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης, της πιθανής σύλληψης και της αφαίρεσης της ιατρικής άδειας.

Ο ιδιωτικός ιατρικός τομέας δεν συμμετέχει στην απεργία, όμως έχει πραγματοποιήσει εκκλήσεις προς την κυβέρνηση να καταργήσει το σχέδιό της για αύξηση των του αριθμού φοιτητών ιατρικών σχολών.

Η κοινή γνώμη φαίνεται να υποστηρίζει το σχέδιο για το οποίο πρωτοστάτησε ο ίδιος ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σουκ Γεόλ. Σύμφωνα με αυτό, ο αριθμός των νέων φοιτητών ιατρικής θα αυξηθεί κατά 2.000 ετησίως, ενώ επεκτείνεται η νομική προστασία έναντι μηνύσεων και δικαστικών διώξεων.

