Με... Macarena και Baby Shark απομάκρυναν διαδηλωτές οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χθες Κυριακή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Τρέβορ Μάλαρντ δήλωσε ότι ενέκρινε τη χρήση δυνατής μουσικής προκειμένου να αναγκαστούν οι διαδηλωτές να αποχωρήσουν, με τα μεγάφωνα να παίζουν συνεχώς τραγούδια του Μπάρι Μάνιλοου, αλλά και τη Macarena, όπως και μηνύματα υπέρ του εμβολιασμού κατά της covid-19.

Οι διαδηλωτές δεν φάνηκαν να πτοούνται και απάντησαν κι εκείνοι με δικά τους τραγούδια, ανάμεσά τους και το “We ‘re not gonna take it” των Twisted Sister.

In an effort to get protestors to leave the grounds of Parliament in NZ, they’re playing “Baby Shark” on the loudspeaker.

God defend New Zealand ???? https://t.co/irVGKeBt79