Με ουκρανικές σημαίες κάλυψαν τα τανκς του Σοβιετικού Μνημείου στο Βερολίνο - ΒΙΝΤΕΟ

Το μνημείο κατασκευάστηκε από τους Σοβιετικούς μετά την κατάληψη του Βερολίνου, για να τιμήσουν τους στρατιώτες της ΕΣΣΔ που χάθηκαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως τους 80.000 που έπεσαν στη Μάχη του Βερολίνου, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1945. Έχει κατασκευαστεί από τα ερείπια της καγκελαρίας και περιλαμβάνει στοά και άγαλμα σοβιετικού στρατιώτη. Δεξιά και αριστερά του μνημείου βρίσκονται δύο άρματα μάχης Τ-34, από τα πρώτα που μπήκαν στην πόλη, και δύο άρματα του πυροβολικού, ενώ πίσω από το μνημείο έχουν ταφεί 2.000 σοβιετικοί στρατιώτες.

Tank T-34 at the memorial to #Soviet troops in #Berlin covered with #Ukrainian flag. The #Russian Embassy sent a note of protest, but the Berlin authorities replied that the T-34 tank was developed in #Kharkov, and Kharkov is #Ukraine#RussiaUkraineConflict#RussiaUkraineCrisispic.twitter.com/UmbWzKHOhE