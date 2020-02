Με πολιτική στόχευση και πρόεδρο τον σπουδαίο Τζέρεμι Άιρονς ξεκινά η 70ή Μπερλινάλε Κινηματογράφου στο Βερολίνο

Με παρόντα ονόματα όπως η Σιγκούρνεϊ Γουΐβερ, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, αλλά και η …Χίλαρι Κλίντον, η διάσημη «Μπερλινάλε», το πρώτο ημερολογιακά από τα ετήσια ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ ξεδιπλώνει σήμερα το κόκκινο χαλί της 70ής του διοργάνωσης, με σαφή πολιτικό προσανατολισμό στις επιλογές του και με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή στο τιμόνι του.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διάσημη πρωταγωνίστρια του ‘Άλιεν’ Γουΐβερ θα είναι παρουσιάστρια, μαζύ με την Μάργκαρετ Κουάλεϊ, της εναρκτήριας τελετής, στην οποία θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού η ταινία «My Salinger Year» (Η Σάλιντζερ Χρονιά μου) του Καναδού Φιλίπ Φαλαρντό για τις λογοτεχνικές φιλοδοξίες μίας νεαρής γυναίκας, η οποία εργάζεται σε έναν λογοτεχνικό ατζέντη.

Κατά τη διάρκεια των 11 ημερών της Μπερλινάλε θα προβληθούν περίπου 340 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο και 18 από αυτές θα διαγωνισθούν για το βραβείο της Χρυσής Άρκτου, το οποίο θα απονεμηθεί στις 29 Φεβρουαρίου από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, τον Βρετανό ηθοποιό Τζέρεμι Άιρονς.

Η επιλογή του τελευταίου πυροδότησε μία έντονη πολεμική προτού καν ξεκινήσει το φεστιβάλ. Αιτία, η αναδημοσίευση στον γερμανικό Τύπο παλαιότερων δηλώσεών του που είχαν κριθεί σεξιστικές. Για να κατευνάσει το μένος εναντίον του, ο Άιρονς έσπευσε να ανασκευάσει δηλώνοντας σε συνέντευξή του πως στηρίζει τα κινήματα «προστασίας των γυναικών από κάθε παρενόχληση», προσθέτοντας πως τάσσεται υπέρ των αμβλώσεων και των γάμων μεταξύ ομοφυλοφίλων.

«Ευελπιστώ πως κάποιες από τις ταινίες που θα παρακολουθήσουμε θα μιλούν γι’ αυτά τα θέματα και θα δούμε ταινίες που μας παρακινούν να αμφισβητήσουμε τις συμπεριφορές μας και τις προκαταλήψεις μας», τόνισε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής, στην οποία τον πλαισιώνουν η Γαλλίδα ηθοποιός Μπερενίς Μπεζό, ο Ιταλός Λούκα Μαρινέλι, ο Αμερικανός κινηματογραφιστής Κένεθ Λόνεργκαν και ο Βραζιλιάνος Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου (που είχε βραβευθεί στις Κάννες για την ταινία του 'Bacurau').

Ο κατάλογος

Η 70ή Μπερλινάλε, εξόν από τον επετειακό χαρακτήρα της, έχει και τον χαρακτήρα του σημείου καμπής: μετά 18 χρόνια ο Γερμανός Ντίτερ Γκόσκλικ παρέδωσε τα ηνία του καλλιτεχνικού διευθυντή στον Ιταλό, πρώην διευθυντή του Φεστιβάλ του Λοκάρνο, Κάρλο Σάτριαν και στην Ολλανδή Μαριέτ Ρίσενμπεκ.

Εξόν από την πολεμική γύρω από τις δηλώσεις του Άιρονς, η Μπερλινάλε είχε να αντιμετωπίσει κι άλλο ένα σκάνδαλο, που αφορούσε το ναζιστικό παρελθόν ενός από τους προηγούμενους διευθυντές της και ανάγκασε τους διοργανωτές να αντικαταστήσουν το βραβείο Άλφρεντ-Μπάουερ με την Αργυρή Άρκτο. Μάλιστα, το φεστιβάλ ανέθεσε τις σχετικές έρευνες στο Ινστιτούτο Νεωτέρας Ιστορίας του Μονάχου.

Από τις περίπου 340 ταινίες που θα προβληθούν το 37,9% εξ αυτών υπογράφονται από γυναίκες. Από τις 18 ταινίες που στο διαγωνιστικό του τμήμα θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Άρκτο, στις έξι υπογράφουν ή συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία γυναίκες. Βέβαια, το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο από την προηγούμενη (45%), που ήταν συνάμα κι ένα ρεκόρ στην ιστορία της Μπερλινάλε. Είναι όμως αναντίρρητα υψηλότερο από αυτό των γυναικείων συμμετοχών στις Κάννες και πολύ ανώτερο αυτού της Βενετίας, όπου μόλις δύο γυναίκες σκηνοθέτιδες περιλαμβάνονται μεταξύ των 21 σκηνοθετών που διαγωνίζονται.

Εν μέσω της διαμάχης γύρω από τον κυρίαρχο σεξισμό και την έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών, η Μπερλινάλε το 2019 υπέγραψε μνημόνιο ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως ισχύει και σε άλλα μεγάλα φεστιβάλ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η νέα δημιουργία της Αμερικανίδας ηγερίας του ανεξάρτητου κινηματογράφου Κέλι Ράιχαρντ "First Cow", η νέα ταινία της Βρετανίδας Σάλι Πότερ "Οι δρόμοι που δεν πήραμε" (("The Roads not taken"), με τους Χαβιέρ Μπαρδέμ, Έλε Φάνινγκ και Σάλμα Χάγεκ. Παράλληλα, στην Μπερλινάλε θα τιμηθεί για το σύνολο της σταδιοδρομίας της με Χρυσή Άρτο και η Βρετανίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν.

Ανάμεσα στις δυνατές στιγμές ενός φεστιβάλ με παραδοσιακά ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα θα είναι και η αναμενόμενη παρουσία της Χίλαρι Κλίντον, στο πλαίσιο της προβολης ενός ντοκιμαντέρ σε συνέχειες για την ίδια, όπως και η συμμετοχή της ηθοποιού Κέιτ Μπλάνσετ, μίας προβεβλημένης εκπροσώπου του κινήματος Time's Up, που στα πρότυπα του #MeToo προασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών στον τομέα του θεάματος.

Στο πρόγραμμα των προβολών, ο Ουκρανός σκηνοθέτης Ολέγκ Σεντσόφ, που είχε περάσει πέντε χρόνια στη φυλακή, θα παρουσιάσει την ταινία του "Αριθμοί", που αντλεί έμπνευση από την εμπειρία του αυτή, ενώ θα προβληθούν (η μία στο διαγωνιστικό τμήμα) και δύο ταινίες της ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης κινηματογραφικής εμπειρίας DAU, που πέρυσι πρότεινε στους Παριζιάνους μία προσομοίωση ζωής στην καθημερινότητα της Σοβιετικής Ένωσης .

Στο διαγωνιστικό τμήμα για τη Χρυσή Άρκτο θα βρίσκεται επίσης και η νέα ταινία του Ιρανού Μοχαμάντ Ρασούλοφ ("There is no evil"), , που έχει απαγορευθεί στη χώρα του, μία βραζιλιάνικη ταινία για τη σκλαβιά 'Όλοι οι Νεκροί' (Todos os mortos) κι ένα ντοκιμαντέρ του Ρίτι Πάνχ, που έχει αφιερώσει το έργο του στη γενοκοτονία της Καμπότζης με τίτλο "Ακτινοβολημένοι" .

Ο κατάλογος των διάσημων προσκεκλημένων είναι μακρύς κι εξόν από τους Μπαρδέμ, Φάνινγκ και Σάλμα Χάγεκ, παρών θα είναι και ο Τζόνι Ντεπ, που αναμένεται να στρέψει πάνω του τα φλας των φωτογράφων, αλλά και να απασχολήσει το κοινό, καθώς ενσαρκώνει στην οθόνη τον φωτογράφο Γ. Γιουτζίν Σμιθ στην ταινία «Μιναμάτα», που θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού πλαισίου.