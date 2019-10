Mε το «δάχτυλο στη σκανδάλη» η Τουρκία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χθες Τρίτη, ο τουρκικός στρατός έπληξε στόχους στα σύνορα Συρίας-Ιράκ προκειμένου να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι Κούρδοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την οδό για να στείλουν ενισχύσεις στην περιοχή όπου θα επιχειρήσει, είπαν τούρκοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ως η μεγαλύτερη επιχείρηση πέραν των συνόρων στην ιστορία της Τουρκίας χαρακτηρίζεται από Τούρκους αναλυτές η επικείμενη επέμβαση του τουρκικού στρατού στη Συρία, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κυρίως Τούρκων κομάντος σε κατοικημένες περιοχές.

?? The latest from the #Turkey / #Syria border as Turkish troops and artillery take up positions. Despite international calls for Turkey to hold back, a new phase of this bloody regional war could be about to begin. @SkyNewspic.twitter.com/w9kf6JDdC2