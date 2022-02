Με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης συναντήθηκαν εκπρόσωποι της ομογένειας - Το μήνυμα Ελπιδοφόρου

Στην δήλωση που έδωσε στην δημοσιότητα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι «η ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή εύχεται και προσεύχεται για την ειρήνη και την ευημερία όλων των εθνών σε όλο τον κόσμο. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ νοιώθει ότι είναι απίθανο να επιτύχει αυτούς τους στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο παραμένει η παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία και όσο υπάρχουν τόσο παράλογες και παράνομες απαιτήσεις από την Ελλάδα, από εκ μέρους της Τουρκίας. Είμαστε εδώ διότι γνωρίζουμε ότι ο καλός μας φίλος, ο Δήμαρχος Άνταμς, γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη είναι η προϋπόθεση για την ειρήνη και γνωρίζουμε ότι η αφοσίωση του και στα δυο είναι το γερό θεμέλιο για τη συνεχή στενή σχέση και την θερμή φιλία μας».

Happy to meet again with mayor @ericadamsfornyc, together with Greek American leaders. We discussed the vital concerns of our Patriarchate, Turkey’s illegal invasion & occupation of Cyprus and demands on Greece: https://t.co/MW4BxVIRLLpic.twitter.com/sN30uikTjd