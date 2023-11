«Mεγακαταιγίδα» μαίνεται στη νότια Ρωσία και την Κριμαία - ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία, την οποία τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλέσει «καταιγίδα του αιώνα» και «μεγακαταιγίδα», άρχισε να μαίνεται από χθες, Κυριακή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, στην οποία βρίσκονται οι λουτροπόλεις Σότσι και Ανάπα, τις οποίες προτιμούν για τις διακοπές τους πολλοί Ρώσοι, εκατοντάδες δένδρα καθώς και πολυάριθμες μεταλλικές κατασκευές στις παραλίες παρασύρθηκαν από τον άνεμο στη διάρκεια της περασμένης νύχτας προκαλώντας τραυματισμούς, ανακοίνωσε η τοπική διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Waves in Yevpatoria - a storm began in Crimea, covering the entire Black Sea coast of Russia: “According to the Ministry of Emergency Situations, the wind will reach hurricane levels. In the Krasnodar Territory there is heavy rain in the form of downpour, thunderstorm, hail, wind… pic.twitter.com/MZzwmkaNCv