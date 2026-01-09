Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν - Με σκληρά πλήγματα προειδοποιεί η Ουάσινγκτον - Real.gr

Σοβαρές ταραχές συγκλονίζουν το Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και άλλες ιρανικές πόλεις, με τις τελευταίες πληροφορίες να μιλούν για πυρπόληση κυβερνητικών κτηρίων.

Την ίδια ώρα, χωρίς ρεύμα και ίντερνετ έμεινε για ώρες η χώρα και ο αριθμός νεκρών και συλληφθέντων, αυξάνεται διαρκώς.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, στις 28 Δεκεμβρίου, για το κόστος ζωής, αλλά γρήγορα μετατράπηκαν σε διαδηλώσεις κατά του κατεστημένου.

Πλήθος κόσμου, καθώς και οχήματα σε ένδειξη υποστήριξης, γέμισαν ένα τμήμα της τεράστιας λεωφόρου Αγιατολάχ Κασάνι, όπως έδειξαν εικόνες από την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν «με σκληρή επίθεση» αν σκοτωθούν διαδηλωτές. «Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», τότε «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περσικά τηλεοπτικά κανάλια με έδρα εκτός Ιράν και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν εικόνες από σημαντικές διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Ταμπρίζ στο βορρά και της ιερής πόλης Μασχάντ στην ανατολή.

Οι διαδηλώσεις φαίνεται να είναι οι πιο εκτεταμένες από την έναρξη του κινήματος στις 28 Δεκεμβρίου.

Ο γιος του Σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την επανάσταση του 1979, Ρεζά Παχλάβι, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, είχε καλέσει σε μαζικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη το βράδυ.

Άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τη διαδήλωση στη λεωφόρο Κασάνι στην Τεχεράνη έδειχναν ανθρώπους να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως «θάνατος στον δικτάτορα».

Σε ένα βίντεο που δεν έχει επαληθευτεί από το AFP, φαίνεται επίσης κόσμος να συρρέει σε έναν κεντρικό δρόμο στην περιοχή Βακιλάμπαντ του Μασχάντ, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο ιερά προσκυνήματα του σιιτικού Ισλάμ.

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο βόρειο κέντρο του Ταμπρίζ, όπου οι άνθρωποι φώναζαν «ζήτω ο Παχλάβι», και στην ιστορική κεντρική πόλη Ισφαχάν, σύμφωνα με άλλα μη επαληθευμένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ προς την κυβέρνηση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ενημερώσει την ιρανική κυβέρνηση ότι «αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», τότε «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

«Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών τους – έχουν πολλές ταραχές – αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα σήμερα στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά», λέει για την κατάσταση. «Το ξέρουν και τους έχει ειπωθεί με πολύ έντονο τρόπο, ακόμα πιο έντονα από ό,τι σας λέω τώρα, ότι αν το κάνουν αυτό, θα πληρώσουν ακριβά».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμά του προς τον λαό του Ιράν, απάντησε «πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία», προτού προχωρήσει σε κριτική για τα γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα υπό το τρέχον καθεστώς.

Είναι η τελευταία απειλή του προέδρου των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά από παρόμοιες δηλώσεις που έκανε την Κυριακή.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν πολύ σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

Τουλάχιστον 45 οι νεκροί – Χωρίς διαδίκτυο και τηλεφωνικές επικοινωνίες

Το Ιράν, που συγκλονίζεται εδώ και 12 ημέρες από ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε σήμερα γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, BBC