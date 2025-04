Μεγάλες πυρκαγιές στην Ιερουσαλήμ: Τη συνδρομή της Ελλάδας ζητά ο Νετανιάχου - Real.gr

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ενισχύσεις από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το πρωί σε δασώδεις περιοχές λόγω καύσωνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν.

Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ, ενώ πυροσβέστες «αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά».

Μιλώντας στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να επικοινωνήσουν με την «Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες» αν χρειαστεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Today, Large-scale fires are raging near Beit Shemesh in Jerusalem and nearby areas. As a result, Route 6 in both directions and the southbound side of Route 38 near Bab Al-Wadi have been closed off. pic.twitter.com/gTmT46RPKW

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 23, 2025