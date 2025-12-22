Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία: Διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε βάρκες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
16:30, 22/12/2025
Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία: Διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε βάρκες – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, μετά τη μεγάλη καθίζηση σε κανάλι της περιοχής, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Από το συμβάν, σκάφη εγκλωβίστηκαν μέσα στο μεγάλο άνοιγμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του BBC, πλοιάρια εγκλωβίστηκαν μετά την καθίζηση, καθώς το νερό στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να έχει αποστραγγιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν από βάρκες.

Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:


 


 

