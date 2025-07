Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια της Μόσχας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσε σήμερα χάος σε μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα, με χιλιάδες επιβάτες να περιμένουν σε ουρές ή να κοιμούνται στο πάτωμα μετά την ακύρωση ή την καθυστέρηση πτήσεων, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ρωσίας βάση του αριθμού των επιβατών που εξυπηρετεί, ανάμεσα σε μεγάλες ουρές.

Russia was forced to temporarily close all four major airports in Moscow after Ukraine fired more than 230 drones over the weekend, officials said.

At least 140 flights were cancelled across Moscow following Ukraine’s counterattack, which began Saturday morning, with 27 drones… pic.twitter.com/BjxVS74Q3K

