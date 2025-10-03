Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο στο Λος Άντζελες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις.

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, αναφέρουν σήμερα οι Los Angeles Times.

Οι Αρχές δέχτηκαν αναφορές για έκρηξη και πυρκαγιά γύρω στις 9:35 μ.μ. (τοπική ώρα), και πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνθηκαν άμεσα στο σημείο.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες.

Εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά έχουν κυκλοφορήσει στα social media:

🚨🇺🇸 BREAKING: LARGE FIRE ERUPTS AT LA COUNTY CHEVRON REFINERY Major blaze breaks out at Chevron facility in El Segundo as authorities respond. Torrance PD coordinating emergency response to industrial fire.pic.twitter.com/MUwABzCqgI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 3, 2025

Large explosion and blaze reported at Chevron’s El Segundo refinery in California. pic.twitter.com/5b9NcVTwQw — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 3, 2025

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας συνέστησαν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά, λόγω των καπνών.