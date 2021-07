Μεγάλη φωτιά έκαψε σπίτια κοντά σε τουριστική περιοχή στη νότια Τουρκία - Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ

Μπροστά στην εξέλιξη της φωτιάς, η οποία «τέθηκε υπό μερικό έλεγχο» το απόγευμα, οι αρχές εκκένωσαν τέσσερις συνοικίες στη Μαναβγκάτ.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στη δασοκομία, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και ενός αεροπλάνου, προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι NTV μετέδωσε εικόνες περίπου 20 άδειων και απανθρακωμένων σπιτιών, μερικά από τα οποία συνέχισαν να καίγονται.

kόle ηevirdiginiz her agaη gibi, yanarak can veren her hayvan gibi atesler iηinde yanarak can verirsiniz umar?m! #Manavgatpic.twitter.com/FImDw99huR

