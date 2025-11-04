Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Οι θησαυροί του Τουταγχαμών εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό - Real.gr

Πλήθος επισκεπτών συνέρρευσε σήμερα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) του Καΐρου, για να δουν τη σχεδόν πλήρη συλλογή των θησαυρών του Τουταγχαμών, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό.

Μια τεράστια αίθουσα, σε τέσσερα επίπεδα, καταλαμβάνει την καρδιά του μουσείου και φιλοξενεί περισσότερα από 4.500 αντικείμενα από τον βασιλικό τάφο ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ, σε ανασκαφές στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στην Άνω Αίγυπτο.

Η διάσημη, χρυσή βασιλική μάσκα με τα ένθετα, ημιπολύτιμα λάπις λαζούλι, στη μέση της έκθεσης, περιβάλλεται από τα ταφικά αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς στον άλλο κόσμο: αγάλματα, όπλα, κοσμήματα, σκήπτρα, οικιακά σκεύη, στρατιωτικά άρματα…

Δύο μουμιοποιημένα έμβρυα που ανακαλύφθηκαν στον βασιλικό τάφο εκτίθενται για πρώτη φορά, μέσα σε μια μαύρη θήκη.

Η μούμια του νεαρού φαραώ αναπαύεται ακόμη στην τάφο του, στην Άνω Αίγυπτο. Αλλά στο μουσείο εκτίθεται η σαρκοφάγος του, από κόκκινο χαλαζίτη, με τα τρία εγκιβωτισμένα φέρετρα, το μικρότερο εκ των οποίων, από ατόφιο χρυσάφι, ζυγίζει 110 κιλά.

Egypt celebrates the long-awaited opening of the Grand Egyptian Museum, the largest museum in the world dedicated to a single civilization. Showcasing more than 100,000 artifacts and the complete treasures of King Tutankhamun pic.twitter.com/vkChWdY5FS — AUC (@AUC) November 4, 2025



Τα αίτια θανάτου του φαραώ, σε ηλικία μόλις 19 ετών (το 1324 π.Χ.), έπειτα από εννέα χρόνια βασιλείας, αποτελούσαν επί χρόνια αντικείμενο αντιπαράθεσης. Γενετικές εξετάσεις και μελέτες που έγιναν στις αρχές του 21ου αιώνα απέδωσαν τον θάνατό του σε ελονοσία, σε συνδυασμό με μια ασθένεια των οστών.

Το GEM, έχει στη συλλογή του σχεδόν 100.000 αντικείμενα, από τα οποία εκτίθενται τα μισά. Μεταξύ αυτών είναι και η ηλιακή λέμβος του Χέοπα, που κατασκευάστηκε πριν από περίπου 4.600 χρόνια και θεωρείται «το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο αντικείμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν, πίσω από ένα τζάμι, τις σχολαστικές εργασίες συναργμολόγησης μιας δεύτερης ταφικής λέμβου που βρέθηκε κοντά στη μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα.

Μια μεγάλη πεζογέφυρα θα συνδέει σύντομα το μουσείο με τον χώρο των πυραμίδων, που απέχει ένα χιλιόμετρο, στην Γκίζα.

Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του για το κοινό τον Οκτώβριο του 2024 αλλά τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το περασμένο Σάββατο. Το GEM κόστισε πάνω από ένα δισεκ. δολάρια και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Οι αιγυπτιακές αρχές το θεωρούν ως την ατμομηχανή για τον τουριστικό τομέα της χώρας, μια ζωτική πηγή συναλλάγματος και θέσεων εργασίας σε μια χώρα που προσπαθεί να βγει από την οικονομική κρίση.